Neanche il tempo di inaugurarle ed i soliti vandali sono entrati in azione, danneggiando con pesanti massi e imbrattando tutto. Parliamo della fontana di piazza Musenga, a Campobasso che per anni era stata abbandonate nel pieno degrado e che, grazie al lavoro della Sea era stata restaurata. Un gesto che ha destato indignazione tra i cittadini, oltre che gli amministratori comunali. “Appena il tempo di riempire la vasca per testarne la tenuta e la funzionalità dell’impianto, che dopo appena qualche ora i soliti inqualificabili si sono divertiti a sporcare tutto, gettando nella fontana grandi pietre, terra, fango e altre porcherie, vanificando buona parte del lavoro dei giorni scorsi.

E ancora una volta siamo costretti, nel rincorrere l’inciviltà delle persone, a sprecare risorse ed energie che invece potremmo utilizzare per mantenere livelli ben superiori di manutenzione e cura del decoro della nostra città.

E’ davvero disarmante, a volte viene da chiedersi se veramente vale la pena”, è l’amaro commento dell’assessore Cretella