Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia al Comune di Campobasso, Mario Annuario, interviene sulla decisione, dell’amministrazione, di istituire la ciclostazione. Una decisione sulla quale, tuttavia, non mancano le polemiche. “L’amministrazione comunale di Campobasso ha inaugurato la ciclostazione a Piazzetta Palombo – ha dichiarato – Ciò che è mancato, però, all’atto e prima dell’inaugurazione della location dove è possibile fittare biciclette a pedalata assistita e monopattini elettrici una campagna di sensibilizzazione alla cittadinanza. La Ciclo Stazione, infatti, deve promuovere la mobilità sostenibile in città con la possibilità di spostarsi facilmente con mezzi ecologici e poter permettere ai turisti di visitare i luoghi più caratteristici di Campobasso – ha ricordato – Purtroppo, però, dal giorno dell’inaugurazione, meno di una settimana fa, abbiamo assistito a un assalto alla ciclostazione da parte di giovani e ragazzi, che stanno scambiando questi mezzi di mobilità sostenibile con dei giochi, anche abbastanza pericolosi – ha denunciato Annuario – Sono continue le segnalazioni dei cittadini e automobilisti che si ritrovano i ragazzini sfrecciare con biciclette e monopattini incuranti dell’incolumità altrui. Un vero e proprio gioco. Ma non doveva essere questa la finalità.

Tra le altre cose, il caos che si sta registrando, soprattutto, al centro di Campobasso mette in pericolo gli stessi ragazzi, che effettuano pericolose manovre davanti alle automobili che circolano tra le strade del capoluogo.

Per questo chiedo una campagna di sensibilizzazione, che faccia comprendere, soprattutto ai più giovani, la finalità della Ciclo Stazione di Piazzetta Palombo”, ha concluso il consigliere di Fratelli d’Italia.