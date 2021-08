Il Campobasso annuncia la chiusura della trattativa con Giacomo Parigi, classe ‘96 originario di Arezzo, lo scorso anno alla Vibonese dove ha messo insieme ventinove presenze e tre gol. Esperienze per lui anche nella Paganese, nel Virtus Francavilla e nel Cosenza per Parigi. L’altra trattativa in dirittura d’arrivo è con Michele Emmausso che pare voglia fortemente un approdo al Campobasso. Quest’ultimo dovrebbe essere un esterno d’attacco, mentre Parigi un riferimento centrale per il reparto offensivo. Un comparto che, a questo punto, a meno di cataclismi, dovrebbe essere terminato con questi ultimi due innesti. Cudini può contare su una serie di frecce nel proprio arco proprio in attacco dove, oltre agli ultimi due neo arrivati, ci sono Rossetti, Vitali, De Biase, Di Francesco e Liguori. Niente da fare per Esposito. Qualcuno, avendolo intercettato all’amichevole del Campobasso contro l’Avellino, aveva ventilato un ritorno che nei fatti, però, non c’è. Trattativa avanzata anche con il centrocampista Federico Nacci, classe 98, cinque anni di Lega Pro alle spalle, per un ragazzo molto duttile. Nacci può giocare da mezz’ala ma anche da esterno all’occorrenza, reduce dall’ultimo campionato in forza al Bisceglie con 8 presenze all’attivo maturate dal mese di gennaio. Prima ancora a Lecco e Pagani sempre nel torneo di terza serie.

Con il ritorno di Kevin Magri la difesa di Cudini può dirsi al completo. Probabilmente potrebbe mancare all’appello un terzo portiere da affiancare a Raccichini e Zamarion. Ma i quattro centrali oggi in rosa sono in grado di offrire buone garanzie. Va detto che la trattativa con Magri è stata rapida e positiva. Il difensore che era nel mirino di varie società, ha ricevuto la telefonata del Campobasso e l’intesa è stata trovata nel giro di qualche ora. Entro il rompete le righe di domani Cudini dovrebbe disporre (disporrà) di un organico completo da allenare fino alla prima ufficiale di Coppa Italia del ventuno agosto. A proposito, anche qui non si conosce il calendario cioè l’avversario dei rossoblu, ma soltanto le date.

Agosto sarà il mese della coppa e dell’inizio del campionato. Siamo ad una manciata di giorni dall’inizio del torneo con poche certezze sulle capienze degli stadi. Un problema serio che la lega ha portato sul tavolo delle questioni rilevanti da affrontare con il governo. Ad oggi l’esecutivo deve fornire delle risposte reali. Mentre registriamo un emendamento per modificare l’ultimo decreto in cui, accanto alla capienza del 50% per gli impianti all’aperto in zona bianca, si conferma l’obbligo del distanziamento interpersonale di un metro. Si va oltre: si è richiesto anche di aumentare la capienza degli impianti all’aperto fino al 75% con il green pass e fino al 50% per quelli al chiuso. Si tratta di un emendamento al decreto del 6 agosto presentato da Pd e Movimento cinque stelle. In questo momento storico, quello che è oggetto di discussione maggiore è la limitazione alla capienza che rimane pur entrando in vigore l’obbligatorietà del green pass.