Vasto incendio nel territorio tra Fossalto, Pietracupa e Salcito, a rischio alcuni fabbricati rurali. Nella tarda mattinata di oggi, 3 agosto, i roghi sono divampati nella vasta area, da località Campofreddo di Fossalto fino a contrada Pietravalle di Salcito. Il vento non fa che complicare le cose e le fiamme, oltre a inghiottire diversi ettari di terreno, stanno insidiando alcune abitazioni rurali. Il sindaco di Salcito, Giovanni Galli, di Pietracupa, Camillo Santilli, e Fossalto, Saverio Nonno, stanno seguendo l’evolversi dell’emergenza. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco e gli Uomini della Protezione civile. Il sindaco di Fossalto, Saverio Nonno, è subito intervenuto sul posto, “le fiamme sono molto vicine ad alcuni capannoni e abitazioni rurali – ha riferito Nonno – abbiamo messo in sicurezza i residenti e messo in salvo il bestiame. La situazione è tragica, il vento sta di molto peggiorando le cose”. A distanza di qualche ora, intorno alle ore 17, il sindaco Saverio Nonno comunica che grazie all’intervento degli addetti ai lavori, la situazione sta gradualmente rientrando anche se il rischio è stato davvero alto, con le fiamme che hanno lambito le abitazioni.