Giornata di apertura quella di oggi, martedi’ 3 agosto, per la 19/a edizione di Molisecinema a Casacalenda.

Tra gli ospiti di stasera anche la scrittrice Donatella Di Pietrantonio per parlare del suo ultimo romanzo Borgo Sud, finalista al Premio Strega. Per Manfredi 100, omaggio a Nino Manfredi, sara’ proiettato Avventura di un soldato. Per Paesi in lungo, inaugura il concorso Est – Dittatura last minute, di Antonio Pisu con Lodo Guenzi, Jacopo Costantini, Matteo Gatta. A incontrare il pubblico del festival Matteo Gatta e Maurizio Paganelli, coproduttore del film, con loro Lodo Guenzi con un video saluto. Il Concorso documentari parte con Punta Sacra, di Francesca Mazzoleni che salutera’ il pubblico del festival. Per la sezione Paesi in corto. Concorso corti internazionali saranno presentate diverse anteprimr: Easter Eggs di Nicolas Keppens, Eclipse di Raha Amirfazli e Alireza Ghasemi, La Come’te di Piero Usberti e Teo va al Espacio di Alberto Baldini e Juan Utrilla. Gli eventi saranno in presenza (necessaria la prenotazione) e anche in streaming su Mymovies.