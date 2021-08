Share on Twitter

Quello di Salsomaggiore è un rally giovane, nel 2021 è giunto “solo” alla sua quarta edizione. Una manifestazione fresca e dinamica, organizzata con

cura dei dettagli e certosina scelta delle prove speciali ricadenti entrambe nell’Appennino Parmense. Con Il pugliese Davide Rizzo, su Peugeot 208 r2/b, Martina Iacampo supera le sette prove speciali e parcheggia l’auto da corsa nel parco chiuso finale che le accredita punti importanti per la Coppa di Zona AciSport. Due giorni intensi, su una vettura performante curata dalla Fg Racing di Gabriele Ferniani, che le hanno permesso di recuperare il giusto feeling dopo l’Adriatico chiuso troppo presto lo scorso maggio. La portacolori della Stappi, che conquista la medaglia d’argento nel femminile, si è districata in una classe davvero molto impegnativa. 20 i partenti infatti nella classe r2/b, quasi 150 invece gli iscritti totali, 74^ il suo piazzamento nella classifica assoluta finale, 9^ piazzamento nella classifica di classe. La Molise Racing ringrazia la Stappi della famiglia Di Iorio, Gino, Domenico e Fabio, che continua a credere, ormai da anni, nelle potenzialità e nel talento della driver campobassana. Un ulteriore ringraziamento va alla EnergyTime Spa di Marco Pulitano, per il sostegno e la presenza.

Fonte: ufficio stampa