Si chiama Livio Cancelliere, è di Isernia ma vive e lavora a Parma. E’ un giudice onorario e in quest giorni sta portando avanti una singolare forma di protesta che si chiama “Pellegrini per la giustizia”. A piedi da Assisi a Roma dove arriverà il 6 agosto fermandosi davanti al ministero della Giustizia. Cancelliere già lo scorso anno aveva fatto lo sciopero della fame. Chiede una retribuzione giusta per la sua categoria. Ad aprile scorso era stata nominata una commissione che avrebbe dovuto fare una riforma del settore ma non ha portato a nulla. Ora è stata rinviata a fine anno anche l’entrata in vigore della legge Orlando che prevede almeno una retribuzione fissa minima e elimina il cottimo. Di qui la protesta di Cancelliere che negli ultimi giorni è stato affiancato nel cammino da un altro giudice onorario molisano, Francesco Morigine di Isernia, e ha avuto il ssotegno della delegazione molisana dell’associazione Assogot che riunisce i giudici onorari.