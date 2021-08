Share on Twitter

Lo stato di progressivo smantellamento della Sanità molisana lo si percepisce anche da piccoli fatti ma significativi e con ricadute sempre peggiori sui pazienti. Al San Timoteo di Termoli, dopo la chiusura del bar, sono stati rimossi anche i distributori automatici di vivande. A denunciarlo è Carmine Vasile del sindacato Fials. Sempre dalla Fials arriva la notizia della erogazione di un solo litro di acqua al giorno per i pazienti.

Ma i disagi non finiscono qui e dai pazienti si estendono anche ai dipendenti dell’ospedale. Anche per loro un solo litro di acqua al giorno e, per giunta, senza pasto. La ditta appaltatrice del servizio mensa – denuncia la Fials – ha deciso di erogarlo solo ai pazienti.

