Sono 15 i nuovi contagi da Covid in Molise. Il dato emerge dall’ultimo bollettino Asrem. I tamponi processati sono 367, con il tasso di positività che sale al 4% . Frosolone e Termoli i comuni con 3 casi, 2 quelli registrati a Campobasso, Guglionesi ed Isernia. Un nuovo contagio a Campolieto, Civitanova e Pozzilli. Non ci sono nuovi ricoveri, mentre i guariti sono 8, di cui 3 a Campobasso. Gli attualmente positivi sono 133, due i pazienti che al momento sono ricoverati al Cardarelli: uno in Malattie infettive, l’altro in Terapia intensiva. I guariti, dall’inizio della pandemia sono in totale 13.332.