Questa mattina il Campobasso ha annunciato l’ingaggio del difensore Kevin Magri. Il classe ’95, campobassano doc, ha vestito la maglia rossoblù nella stagione 2018/2019. Difensore mancino, Magri ha esperienza in Lega Pro con le maglie di Paganese, Taranto e Vicenza. L’ultima stagione nei professionisti l’ha vissuta a Matelica dove ha contribuito al raggiungimento dei play off, un risultato assolutamente a sorpresa della squadra marchigiana. Magri chiude il reparto dei difensori centrali con Menna, Dalmazzi e Sbardella. Ora la priorità si sposta al reparto offensivo dove sono due gli innesti previsti, il primo è praticamente chiuso. Michele Emmausso, classe 97, ala offensiva, proveniente dal Lecco dove ha collezionato 7 presenze dal mese di gennaio, prima ancora al Catania, da settembre a dicembre 2020, con 8 presenze. Un attaccante che ha sempre giocato in serie C, con le maglie di Vibonese, Cuneo, Reggina, Siena e Taranto. Un giocatore molto abile nell’uno contro uno e che può giocare sia a destra che a sinistra, un esterno capace di creare la superiorità numerica e che rientra appieno negli schemi di Cudini. Sondaggio della società anche con Giacomo Parigi, attaccante classe 96 della Vibonese, lo scorso anno 31 presenze e tre reti con il club calabrese. Per chiudere la rosa, dopo l’arrivo di Magri, manca anche un centrocampista per chiudere il cerchio.

Buona la prima uscita per i lupi. L’amichevole contro l’Avellino lascia buone conferme. Detto del mercato, le indicazioni che arrivano dall’amichevole di Selvapiana sono positive. Chiaramente parliamo di calcio estivo, da prendere con le molle. Il Campobasso gioca bene, le trame sono collaudate e conosciute a menadito dai reduci della scorsa stagione. In un contesto che vede tante conferme, si facilita anche l’inserimento dei nuovi arrivi. In particolare Liguori e Di Francesco hanno subito destato un’ottima impressione, soprattutto a livello di raccordo con i nuovi compagni. I lupi si muovono all’unisono ed il percorso di crescita è in atto. Detto questo, abbiamo notato anche un elemento negli avversari. In una gara dove il Campobasso ha giocato meglio, i biancoverdi nelle occasioni da gol hanno dimostrato una delle differenze che esistono tra il campionato di Lega Pro e quello di serie D: il cinismo. Le occasioni e i gol dei lupi irpini sono nate da giocate personali, il gol di Bernardotto, che con forza e velocità si è involato verso la porta del Campobasso, il palo di Santaniello, splendida conclusione a giro, e la rete di Aloi, finta e destro da fuori area per il definitivo 2 a 2.

La squadra prosegue gli allenamenti, dopo domani prevista la seconda uscita, sempre in casa, contro la Juve Stabia, altro avversario che i lupi troveranno nel proprio cammino. La società ha aperto la prevendita per i biglietti dell’amichevole, per la sfida che si giocherà giovedì alle 16.00. A seguire qualche giorno di riposo per la squadra, con la ripresa prevista ad inizio settimana prossima sul campo in erba naturale di Vinchiaturo. Nota finale sulle presenze di pubblico, la piazza ha risposto alla prima amichevole. 500 tagliandi venduti sono un numero importante, se consideriamo la domenica estiva e le altissime temperature registrate. La tifoseria ha voglia di calcio e di serie C, un avvio incoraggiante con la speranza che il Governo possa ampliare, per l’avvio del campionato, le presenze negli stadi almeno al 50%.