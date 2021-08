Share on Twitter

Share on Facebook

Il 7 e l’8 agosto il Giardino della Flora Appeninica di Capracotta ospiterà “Bonsai in Giardino” una mostra-concorso organizzata dal club Molise Bonsai e patrocinata dal Comune e dalla Pro Loco di Capracotta. L’evento, giunto alla terza edizione, a seguito del successo di pubblico degli scorsi anni si amplia: più giorni, più ospiti ed un allestimento in cui sarà possibile ammirare pregevoli esemplari bonsai provenienti da numerosi club italiani. Un importante momento di incontro per gli appassionati molisani di questa antica arte che possono confrontarsi con bonsaisti esperti e conosciuti a livello nazionale ed internazionale.

Durante le due giornate sono previste dimostrazioni pratiche di lavorazioni e tecniche bonsai dei maestri Paolo Colaianni (talento italiano 2016 e talento europeo 2017) e Stanislao Fusco. Le piante in concorso saranno valutate da una giuria di esperti e premiate secondo delle categorie specifiche.

Un’altra novità sarà la presenza di un corner “SOS Bonsai”, dove chiunque può portare un bonsai per ricevere gratuitamente assistenza e consigli su coltivazione e manutenzione dagli esperti del Molise Bonsai.

Programma dell’evento:

Sabato 7 Agosto

ore 15 – Apertura mostra

ore 16 – Dimostrazione di lavorazione bonsai

ore 18 – Chiusura mostra

ore 20 – Cena di gala

Domenica 8 Agosto

ore 9.30 – Apertura mostra

ore 11 – Dimostrazione di lavorazione bonsai

ore 17 – Premiazione

ore 18 – Chiusura mostra