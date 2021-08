Tiro con l’arco, gara interregionale 3 D a Trivento: in competizione le regioni Molise, Calabria, Lazio e Abruzzo. Presso contrada Maiella di Trivento, la locale Associazione Polisportiva Dilettantistica Pegasus ha organizzato la gara interregionale 3 D, sagome di animali. Hanno gareggiato gli atleti calabresi del CUS di Cosenza, gli Arcieri Tibur del Lazio, gli Arcieri San Severo di Puglia, e dall’Abruzzo, gli Arcieri Delfino di Pescara e Arcieri SamBuceto. Le rappresentanze molisane, oltre a Pegasus, gli Arcieri del Molise e Arcieri Termoli. Nella classe giovanile, sul podio più alto è salita Deborah Griguoli, secondo posto per Francesca Camardo, medaglia di bronzo per Sara Griguoli. Uno sport, il tiro con l’arco, con ben due medaglie alle olimpiadi di Tokyo, argento per Mauro Nespoli, bronzo con Lucilla Boari, con una lunga tradizione a Trivento: la Pegasus del presidente Elio Fierro, è stata per ben quattro volte Campione d’Italia, “grazie a questo sport, Trivento si è fatta conoscere in tutt’Italia e ancora oggi richiama numerosi atleti provenienti dalle diverse regioni – ha detto il sindaco Pasquale Corallo – questo di per se è sicuramente un dato positivo, poi se aggiungiamo anche il medagliere della Pegasus, allora possiamo parlare anche di una vera e propria eccellenza. Ringrazio la società Pegasus per tutto quello che ha fatto in questi anni e continua a fare, come punto di riferimento per tanti giovani”. Una novità, ha preso parte alla gara trignina di tiro con l’arco, Antonio Mastrangelo di Montesilvano, uno degli arcieri più anziani d’Italia.