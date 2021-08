Contagi in leggera risalita nella settimana appena passata in Molise. I nuovi positivi sono stati 60 contro i 56 della settimana precedente. Il tasso di positività sale dall’1,9 per cento al 2,4. Sostanzialmente invariata la situazione dei ricoveri: resta sempre un solo paziente ricoverato (ma nei giorni scorsi è stato trasferito in terapia intensiva). Gli attualmente positivi passano dai 121 di lunedì scorso ai 129 di oggi.