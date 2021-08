Sulla gestione dell’emergenza provocata dagli incendi, è polemica a viso aperto tra l’ex governatore Iorio e l’attuale presidente della Regione, Toma. Nella tarda serata di ieri Iorio, con una nota durissima, ha censurato l’operato del presidente della Regione a cui è stata addebitata l’assenza sul fronte del fuoco nei comuni interessati: Campomarino, Termoli e Guglionesi. “In questo inferno – ha scritto Iorio – dov’era il presidente della regione e capo della Protezione civile?”. Per Iorio è “un’altra dimostrazione di inadeguatezza” dell’attuale presidente, “un governatore – continua Iorio – “sommerso dalla vergogna dimostrata ad un intero popolo”.

Le dichiarazioni della nottata, Iorio le conferma una ad una a margine dell’odierno Consiglio regionale.

Senza nominarlo, Toma replica con altrettanta durezza alle accuse ricevute. “Dal pomeriggio sono stato sino alle tre del mattino al tavolo di coordinamento dei soccorsi attivato in Prefettura. A vergognarsi deve essere chi innesca certe polemiche.

Toma, che ha annunciato la richiesta dello stato di emergenza, ha preso le difese del direttore del Dipartimento di Protezione Civile, Brasiello, anche lui finito nelle polemiche e pure lui, invece, coinvolto al tavolo della prefettura.

In apertura dei lavori del Consiglio, Toma ha reso note le ragioni che hanno portato alle dimissioni di Flori Degrassi, ex commissario alla sanità per il Molise. Oltre le ragioni personali, per la Degrassi non esistono in Molise le condizioni per l’espletamento del ruolo che le è stato assegnato, questo per la grave carenza di personale da assegnare alla struttura commissariale. Occorrono risorse umane e formate da affiancare al commissario – ha scritto la Degrassi – che purtroppo mancano.