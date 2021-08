Il professor Gennaro Parlato, docente di Informatica del Dipartimento di Bioscienze e Territorio di UniMol, è tra i vincitori dell’edizione 2021 Amazon Research Awards, un programma dedicato ai ricercatori di tutto il mondo che assegna fondi e crediti AWS (Amazon Web Services) da utilizzare per sviluppare importanti progetti di ricerca.

Si tratta di un premio molto prestigioso, assegnato, nella maggior parte dei casi, a ricercatori che lavorano nelle migliori università del mondo. Questo premio arriva a conferma della qualità delle attività di ricerca della nostra Università ed oltre a sostenere la ricerca del professor Parlato, darà la possibilità ai nostri studenti e giovani ricercatori di lavorare su temi di ricerca e innovazione che riguardano da vicino colossi come Amazon Web Services (AWS).

Tutte le candidature sono state valutate in base alla qualità del loro contenuto scientifico, alla creatività e al potenziale di impatto sia sulla comunità di ricerca sia sulla società.

Il professor Parlato ha ricevuto il premio nella macro-area “Automated reasoning” con il suo progetto di ricerca “Program Analysis in the Clouds (PAC)”.

Il progetto mira a sfruttare l’enorme disponibilità di processori fornita da grandi cluster di computer o piattaforme di cloud computing per sviluppare metodi innovativi e strumenti di analisi efficienti per verificare automaticamente la correttezza dei sistemi software.