Situazione sotto controllo in Molise, sul fronte dei contagi da Covid. L’ultimo bollettino Asrem riporta, infatti, 3 nuovi contagi, rispettivamente a Frosolone, Sessano e Ururi su 347 tamponi processati con il tasso di positività che scende allo 0,8%. C’è un paziente ricoverato in Malattie infettive, mentre i guariti sono 6. Gli attualmente positivi sono 126. Due i pazienti ricoverati al Cardarelli: uno in Infettivi, l’altro in Terapia intensiva.