E’ stata una giornata infernale quella del primo agosto per Campomarino Lido. Un incendio scoppiato all’ora di pranzo con il forte vento di garbino e le temperature che hanno sfiorato i 40 gradi, si è propagato in pochissimo tempo. A fuoco chilometri e chilometri di vegetazione incolta, con le fiamme arrivate fin sotto le abitazioni e decine e decine di famiglie evacuate, via terra e anche via mare. In azione vigili del fuoco, protezione civile, volontari, forze dell’ordine, tutti impegnati ad arginare il fronte del fuoco. Sono intervenuti anche un elicottero e un canadair. Contemporaneamente sono scoppiati incendi a ridosso della statale e della ferrovia, e sul mare bruciando ettari ed ettari di pineta. Un disastro per il patrimonio naturale del Lido che si è consumato sotto gli occhi spaventati di turisti e residenti, scappati dalle abitazioni e dai campeggi. Le fiamme sono arrivate fino al camping Marinelle, che ha subito danni enormi. Distrutta la zona del bar, a fuoco diversi bungalow e alcune roulotte. Da tempo il proprietario Paolo Caldarelli aveva denunciato lo stato di incuria. Anche nel 2007 il campeggio aveva subito danni enormi.