Si avvia alla conclusione la sesta edizione del Torneo di calcio a 5 Coste del Lago organizzato a Limosano ed ormai da anni punto di riferimento per tutta la regione. Un evento di grande spessore, seguito da appassionati e curiosi che come ogni anno non hanno voluto perdersi una sola partita della kermesse. Quest’anno, dopo lo stop forzato del 2020 a causa della pandemia, a mettere su l’evento è stata la neonata associazione Usd Limosano Unlimited del presidente Angelo Amore. Nella giornata di domani, sul bellissimo campetto in sintetico andranno in scena le semifinali che vedranno sfidarsi alle 20,45 Ciko Team-Pasticceria Ambrosia Montagano e a seguire U’ Muline & Trics-Offline. Due partite che promettono spettacolo e forti emozioni con in campo tanti giocatori che partecipano a campionati di futsal, sia regionali che nazionali e che certamente garantiranno alle due sfide una marcia in più. Nei quarti di finale Ciko Team, squadra campione in carica, ha avuto la meglio 14-7 su Toma Toma. Pasticceria Ambrosia Montagano ha superato Bio AF 4-2. Con lo stesso punteggio U’ Muline & Trics ha avuto la meglio su Carrelli Caffè mentre Offline ha sudato parecchio prima di avere ragione (5-4 il finale) di Asd Gymnasium. Lo spettacolo e le emozioni proseguiranno dunque nella calda estate molisana grazie al grande lavoro della neonata associazione Limosano Unlimited che oltre al presidente Amore può contare sulla passione e la determinazione del vice Davide Caserio e dei componenti Francesco Rossi, Danilo Trignetti, Valerio D’Addario, Romeo Fagnano, Marco Covatta, Fabio Caserio, Antonio Bozza e Alessandro Fracassi. Un’associazione che intende rilanciare Limosano con eventi non solo sportivi ma anche ludico-ricreativi. Per ora, però, non resta che godersi il gran finale del sesto torneo di calcio a 5 Coste del Lago. L’ultimo atto ci sarà nella giornata di mercoledì con la finale terzo e quarto posto prevista alle 20,30 e alle 22 la finalissima. Tra le due partite ci sarà uno spettacolo danzante. Al termine della serata le premiazioni nel pieno rispetto delle norme anti covid vigenti.