Continua a bruciare il Basso Molise: nottata di lavoro per i Vigili del fuoco, impegnati senza sosta sui focolai divampati ieri pomeriggio a Campomarino Lido e a Guglionesi. Gli incendi sono proseguiti e sono tuttora in corso le operazioni di spegnimento in piu’ punti. Complessivamente ieri le persone evacuate sono state oltre mille, rientrate nella tarda serata. Intanto, questa mattina, il primo bilancio dei danni nel corso di una riunione nel Commissariato a Termoli a cui ha preso parte anche il sindaco di Termoli Francesco Roberti.