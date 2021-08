Il Centro Studi Alto Molise “Luigi Gamberale” si è messo a disposizione della cittadina agnonese tramite l’attivazione di un servizio di guida lungo il centro storico e i sentieri naturalistici della zona altomolisana.

A comunicarlo è stata l’associazione tramite una nota: “Crediamo estremamente nel potenziale della nostra cittadina. Agnone ha una storia da raccontare, che merita una, più voci, per essere narrata. È per questo che il direttivo del Centro Studi si è reso disponibile a organizzare un servizio di Guida per il Centro Storico e lungo i percorsi naturalistici dell’hinterland, passando anche per la Mostra del Costume Contadino della ‘Ndocciata appena inaugurata.”

Il servizio è disponibile tutti i giorni alle ore 10 e alle ore 16, le prenotazioni sono effettuabili al numero 3519622663.