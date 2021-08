Share on Twitter

Un terribile incidente si è verificato alle porte di Venafro intorno alle 14:30 tra una Fiat Punto, un Fiat Doblo’ e un motorino.

Dallo scontro, avvenuto all’altezza del cimitero francese, ha perso la vita un uomo di 71 anni alla guida del suo scooter che sarebbe morto sul colpo.

Sul posto immediati i soccorsi e i carabinieri della Compagnia di Venafro che hanno posto la strada in sicurezza. In atto da parte dei militanti i rilievi per accertare le dinamiche dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.