Terzo raduno Fiat 500 e auto d’epoca a Trivento. Corallo: un’auto simbolo della rinascita, che sia di buon auspicio. Nella mattinata di oggi, 1 agosto 2021, presso il centro abitato della città di Trivento, si è tenuto l’atteso raduno delle Fiat 500 e auto d’epoca. Circa 150 gli iscritti provenienti anche dalle regioni limitrofe: Campania, Lazio, Abruzzo. Soddisfazione è stata espressa dal presidente dell’associazione Club 500 e auto d’epoca “Terventum”, Mariangela Fantilli “una straordinaria partecipazione che ci fa ben sperare per il futuro – ha detto Fantilli – fin ora siamo circa 40 iscritti all’associazione, ma ci sono tutte le condizioni per poter crescere e fare bene, per gli appassionati e per la comunità”. Presente alla cerimonia di apertura, il primo cittadino Pasquale Corallo, “la nostra 500 è stata l’auto simbolo del boom economico, una nazione che si stava risollevando dalle macerie della guerra – ha detto Corallo – spero che anche oggi acquisisca lo stesso valore simbolico, di ripresa dalla pandemia. Ringrazio Mariangela Fantilli e tutta l’associazione e i volontari che hanno contribuito a questo successo – ha concluso Corallo – una manifestazione che porta il nome di Trivento fuori, con tutte le sue bellezze ed attrazioni”.