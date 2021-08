Avrebbero dovuto ridurre il debito che grava sulla sanità pubblica. In più di dieci anni di politica del rigore non solo il deficit non è stato ripianato, ma è addirittura raddoppiato.

A rimetterci, come sempre, sono stati i molisani che da un lato hanno subito rincari e una tassazione più elevata, proprio perché la Regione era finita tra quelle che avrebbero dovuto risanare il deficit; dall’altro i tagli apportati al sistema sanitario hanno indebolito una sanità già fragile e di conseguenza i cittadini si sono trovati in molti casi a dover ricorrere a cure fuori regione oppure a rivolgersi ai privati.

Emblematiche sono le liste d’attesa, in molti casi lunghe oltre un anno, per diagnosi specialistiche.

La meno responsabile del fallimento è proprio Flori Degrassi, arrivata in Molise da soli quattro mesi e da ieri ex commissaria ad acta della sanità regionale.

Un fallimento, secondo il senatore Fabrizio Ortis, ex Movimento 5 stelle, che certifica ad ogni livello il fallimento della gestione sanitaria in Molise. Effetto, ha sottolineato il parlamentare, anche dello stralcio dell’emendamento nel decreto Brunetta che prevedeva il rafforzamento della pubblica amministrazione – un’altra occasione persa per il Molise – ha concluso Ortis – passata sotto silenzio generale.

E’ l’ennesima conferma, secondo il consigliere Gianluca Cefaratti – dell’inutilità del ricorso ai commissari esterni. Non è una questione di nomi, ha spiegato il vicepresidente del consiglio regionale, ma alla ormai conclamata inopportunità di affidarsi a figure professionali che non siano legate a filo doppio alla realtà molisana.

Secondo Cefaratti sarebbe inoltre opportuno che fossero resi noti i contenuti delle indicazioni che il Commissario Degrassi ha inviato al Ministro Speranza e, se arrivate, le repliche del titolare della Salute per fare chiarezza e capire definitivamente i termini della questione.

Intanto, sia per motivi persona che per la mancanza di risorse a disposizione, anche Flori Degrassi ha lanciato la spugna e per la sanità regionale, alle prese con una mole enorme di contenziosi e con una perenne carenza di personale, la luce in fondo al tunnel è ancora lontana.