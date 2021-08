Il Comune di San Pietro Avellana ha resto noto di essere rientrato nella lista degli 8 comuni molisani ammessi al finanziamento dell’Arsarp relativo alla valorizzazione delle aree verdi.

“Con Determina Dirigenziale n.321 del 13.07.2021 a firma del Direttore dell’Arsarp (Agenzia Regionale per lo Sviluppo Agricolo, Rurale e della Pesca), San Pietro Avellana è risultato tra gli 8 comuni molisani ammessi a finanziamento per il bando pubblico Comuni Montani nell’ambito del fondo nazionale per la montagna. – fanno sapere dal Municipio – Il finanziamento di €69.676,00 è inerente la candidatura presentata per il potenziamento e l’adeguamento dei servizi delle aree attrezzate di sosta, nonché la valorizzazione di una parte della sentieristica e del sistema di arrampicata. Ogni giorno aggiungiamo un pezzo nuovo al percorso di crescita del territorio e della nostra comunità.“