Un uomo di circa 50 anni, diversamente abile, sarebbe stato investito a ora di pranzo tra le 13 e le 13.30 all’altezza dell’inctrocio tra la Statale 16, Campomarino lido e l’Eurospin.

L’uomo era in sella alla sua macchina elettrica per disabili quando si è ritrovato di colpo a terra. A quanto pare e stato urtato da un’auto di colore bianco. Ha riportato diverse ferite ed è stato trasportato d’urgenza in ambulanza al San Timoteo.

Il pirata della strada è fuggito. Ora bisogna capire se le telecamere della zona siano funzionanti e in tal caso se hanno ripreso qualcosa.