Momenti di paura a Guglionesi.

A causa del vasto incendio in corso, e che interessa alcune zone periferiche all’abitato del paese, alcune aree urbane sono state momentaneamente evacuate per la messa in sicurezza dei cittadini.

Il Comune di Guglionesi informa che chiunque abbia esigenze di prima necessità può rivolgersi agli operatori presso la palestra della scuola media in via Catania.

Seguono aggiornamenti