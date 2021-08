L’afflusso turistico nei Comuni molisani è in costante aumento negli ultimi giorni. Tanti visitatori trascorreranno le loro vacanze estive tra il mare e i monti della Regione.

A tal proposito, per garantire ai vacanzieri un’ottimale accessibilità ai servizi, il Comune di Belmonte del Sannio ha messo a disposizione una nuova casetta per la differenziazione dei rifiuti, come comunicato in una nota: “L’ Amministrazione Comunale ha predisposto una casetta per differenziazione rifiuti in favore degli utenti che soggiornano momentaneamente nel nostro paese. Si invitano pertanto, a conferire i rifiuti differenziati ed imbustati negli appositi scomparti, e di una fattiva collaborazione per un utilizzo corretto della stessa.“