Ieri sera nella splendida cornice di Piazza Pandone a Venafro, si è tenuto il concerto di apertura di “Molise è Musica”, rassegna concertistica che toccherà, in lungo e in largo, la nostra regione, dall’Alto al Medio, al Basso Molise, fino ai comuni rivieraschi, facendo tappa in oltre sessanta località.

Il tragitto terminerà il prossimo 27 dicembre con il concerto finale in occasione del 58esimo anniversario dell’Istituzione della Regione.

Un programma ricco e articolato, che spazia su più stili musicali, affidato all’esecuzione di docenti e allievi del Perosi, ma anche di altri musicisti qui diplomati o che, comunque, hanno gravitato intorno al Conservatorio molisano.

La kermesse musicale è nata da una sinergia tra Regione Molise, Assessorato Turismo e Cultura, Conservatorio Lorenzo Perosi, Istituzione di Alta Cultura, che quest’anno festeggia il suo cinquantesimo anno.

Ha l’obiettivo di coniugare la promozione della cultura con la conoscenza e la valorizzazione del territorio attraverso la proposta di eventi di buona musica. Sul palco, per questo primo appuntamento, il tenore Sandro Ferri, il soprano Federica D’Antonino, il baritono Gianluigi Dezzi, in un repertorio prevalentemente operistico, intervallato da composizioni strumentali, che ha letteralmente entusiasmato il pubblico. Ad accompagnarli l’Orchestra di fiati del Conservatorio, ensemble con l’innesto di percussioni, diretta da Giuseppe Lentini e Carlo Morelli, che si sono alternati nei diversi brani in programma.