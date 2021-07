Il Movimento Consumatori segnala un disservizio che si è verificato nelle ultime ore a Ururi. “Il paese – si legge in una nota – sembra essere condannato al ricorrente isolamento dal gestore Tim che serve larghissima parte dell’utenza di questo comune” . Anche ieri la comunità è rimasta isolata senza connessioni.

“Non trattandosi di episodi isolati – prosegue il Movimento Consumatori – il disagio è ancora più grande per i privati ma di serio ostacolo nelle attività per gli enti pubblici e per le non trascurabili attività produttive”.