Il commissario alla sanità del Molise Flori Degrassi si è dimessa dall’incarico. Lo conferma lei stessa precisando che la decisione è dovuta a “motivi personali”. Nella lettera di dimissioni la Degrassi avrebbe parlato però poi anche di questioni legate alla mancanza di risorse adeguate per il funzionamento della struttura commissariale. L’addio inoltre arriva il giorno dopo la trasferta romana della stessa Degrassi e di Toma al ministero della Salute proprio per avere risposte sulle risorse necessarie al Molise per la sanità.

Le dimissioni appena quattro mesi dopo l’arrivo in Molise. La commissaria era infatti stata nominata dal governo lo scorso 31 marzo dopo un periodo burrascoso segnato prima dalle dimissioni di Angelo Giustini, indagato dalla procura per la gestione dell’emergenza covid (che ha lascito l’incarico il 12 marzo scorso), e poi da un periodo di vacatio durato tre settimane in attesa della nomina del successore.