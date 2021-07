Share on Twitter

Rubinetti a secco, il Comune di Roccavivara sospende l’erogazione idrica nelle ore notturne. L’amministrazione comunale fa sapere ai cittadini che, in seguito al prolungato periodo di siccità che sta interessando il territorio, si è verificata una significativa riduzione dell’apporto di acqua delle sorgenti. Pertanto si rende necessario, al fine di garantire l’erogazione dell’acqua nelle ore diurne, la sospensione dell’erogazione nelle ore notturne. Per tali ragioni il flusso idrico sarà interrotto dalle ore 22:00 alle ore 06:00 fino al ristabilimento dello stesso. Una morsa di caldo intenso sta attanagliando la regione, con picchi di termometro fino ai 40 gradi. Considerato che le precipitazioni sono state alquanto povere, le riserve idriche comunali iniziano a scendere sotto il livello di soglia. Una situazione che accomuna un po’ tutte le comunità, con a rischio non solo la fruibilità del servizio idrico pubblico ma anche incendi.