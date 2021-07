A Campobasso i carabinieri hanno eseguito una perquisizione nell’abitazione di un pregiudicato 52enne, trovandolo in possesso di alcuni grammi di marijuana e hashish. La perquisizione a quel punto è stata allargata a in un’altra abitazione dove l’uomo ha la residenza, in un edificio attualmente inagibile a causa di un incendio. Nell’appartamento i militari hanno trovato 4 piante di cannabis in piena fioritura, dell’altezza di circa 180 centimetri, e che erano state sistemate dietro alla vetrata della veranda del balcone, garantendo in questo modo la luce del sole alle piante. L’uomo ha tentato di giustificarsi dicendo che era una coltivazione per uso personale. Il materiale è stato sequestro e il 52enne è stato denunciato per produzione, coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.