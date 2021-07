Tre anni per costruire il nuovo ospedale di Vasto su una superficie di 45mila metri quadrati, con macchinari all’avanguardia e 230 posti letto. Il progetto su cui sta investendo la Regione Abruzzo è stato presentato alla stampa e inviato al Ministero. La nuova struttura verrà realizzata al confine con San Salvo. Una notizia sicuramente positiva per il territorio abruzzese, ma non per la costa molisana dove da anni è in atto un progetto di smantellamento dell’ospedale San Timoteo. Lo denuncia su Facebook il sindaco di Termoli Francesco Roberti, dicendo di conoscere mandanti e sicari che già da anni progettano accordi di confine con l’Abruzzo. “Lo avevo denunciato da tempo, che dietro le continue denigrazioni del San Timoteo c’era un progetto ben preciso (i cosiddetti accordi di confine), conosciamo sia i mandanti che i sicari, questi ultimi infatti, quando denunciavano alcune carenze del nostro ospedale, non lo facevano con l’intento di rivendicare la sua centralità, ma con l’obiettivo di portare a termine il lavoro”.