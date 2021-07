Share on Twitter

E’ stata inaugurata a Miranda questo pomeriggio la nuova area giochi presso la villa comunale del paese.

Le nuove attrazioni per bambini sono state installate dall’amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Marco Ferrante, per dare ai bambini e alle famiglie servizi sempre nuovi e in sicurezza.



Dopo la benedizione fatta da Don Francesco, i bambini sono stati intrattenuti nel parco giochi, con musica, balli e animazione offerti dall’amministrazione.