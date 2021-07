La galleria Spazio Arte Petrecca ha annunciato in conferenza stampa al Comune di Isernia la settima edizione del Tetracordo Jazz Summit.

L’edizione del 2021 vedrà protagonisti il trombettista Tom Kirkpatrick e il pianista Antonio Ciacca che, insieme ai solisti dell’orchestra da camera di Frosinone, evocheranno il suono autentico del jazz di New York City.

Un ringraziamento speciale è indirizzato alla Fondazione Molise cultura, che ha reso possibile la realizzazione di un programma didattico che ha come obiettivo quello di rendere l’alta formazione musicale accessibile e democratica per tutti, il comune di Isernia per la concessione del Chiostro del Palazzo San Francesco, l’Eddie Lang Festival per aver ospitato il nostro format di concerti itineranti e lo Spazio Petrecca, da anni pilastro sostenitore del Tetracordo, per la concessione dei luoghi per lo svolgimento dei workshop.