Un incendio ha causato ingenti danni all’interno di una autorimessa che si trova in una contrada di Cercemaggiore. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Campobasso che hanno dovuto utilizzare anche due autobotti per domare le fiamme. Il rogo ha danneggiato diversi automezzi che erano parcheggiati all’interno della struttura. Sono ora in corso le indagini per accertare le cause dell’incendio