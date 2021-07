Apre oggi ufficialmente al pubblico il Parco Avventura nel Bosco di Sant’Onofrio a Chiauci.

Il Parco Avventura è stato il primo Parco Avventura realizzato nel Molise.

Dopo una iniziale gestione di una Società Laziale, che a seguito degli eventi collegati alla pandemia del Covid-19 ha dovuto abbandonare, il Comune di Chiauci ha bandito una nuova gara per la gestione della struttura.

L’ aggiudicatario è un giovane Chiaucese carico di spirito e buona volontà, il quale sicuramente non deluderà le aspettative degli Avventori e nel contempo garantisce lavoro ad altri giovani del nostro territorio.



“Un risultato molto importante per la comunità Chiaucese – ha commentato Alessandro Di Lonardo Sindaco di Chiauci – e per l’ intero territorio dell’ Alto Molise, se si considera che Chiauci è uno dei 7 Comuni socio-fondatori dell’ Assomab, e rientra nella Riserva della Biosfera di Motedimezzo e Collmeluccio, sito riconosciuto dall’ UNESCO“