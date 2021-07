Non concede tregua l’eccezionale ondata di caldo che da alcuni giorni sta interessando anche il Molise. Il picco è previsto proprio in questo fine settimana con temperature che domani arriveranno a toccare i 40 gradi in alcune zone della regione. Molto elevate anche le temperature minime della notte che saranno tra 26 e 30 gradi. Campobasso è tra le sei città italiane per le quali è stato dichiarato il “bollino rosso” sia per oggi che per domani.

Il bollino viene attribuito su segnalazione delle ondate di calore del ministero della Salute che monitora 27 centri. Ed e’ sempre allerta incendi favoriti proprio dal forte caldo. Più di 20 i roghi degli ultimi due giorni in regione che hanno causato ingenti danni arrivando a minacciare abitazioni e aziende.

Sul fronte del meteo le notizie non sono incoraggianti. Gli esperti fanno sapere che il fine settimana sarà “bollente” sulle regioni centrali e al sud. Il sole e le temperature alte proseguiranno anche per tutta la prossima settimana.