Che fine ha fatto la Torre Covid? A porre la domanda, a nome della delegazione del Movimento 5 Stelle in Regione, è Angelo Primiani. Milioni di euro, sei per la precisione, impegnati per nulla. I lavori non sono nemmeno partiti e le ultime notizie a disposizione risalgono allo scorso febbraio, una balletto di responsabilità che si sono rimpallate tra la struttura commissariale nazionale, ditte coinvolte e attori locali. Sta di fatto che dal sito individuato presso l’ospedale Cardarelli di Campobasso non è stata spostata una pietra né tagliato un filo d’erba.

Un fatto preoccupante del quale qualcuno dovrà assumersi la responsabilità – dice Primiani – soprattutto ora che siamo difronte alla quarta ondata dei contagi. Questo, infatti, è quanto rileva l’osservatorio Gimbe sulla pandemia e gli esperti del settore.

Da parte del Movimento 5 Stelle verranno predisposte iniziative di carattere ispettivo per accertare la catena delle eventuali responsabilità per il blocco dei lavori.