E’ stato reso noto dagli organizzatori il programma della 19/a edizione di MoliseCinema che si terra’ a Casacalenda dal 3 all’8 agosto con eventi in presenza e anche online. Complessivamente 6 giorni di film, corti, documentari, incontri, spettacoli e presentazioni. Il festival quest’anno rende omaggio a Nino Manfredi in occasione del centenario della sua nascita: Manfredi e’ protagonista del manifesto del festival (con una immagine tratta dal film “Camping”) e con i suoi film piu’ celebri che verranno proiettati a Casacalenda. Tra gli ospiti di questa edizione spiccano la scrittrice Donatella Di Pietrantonio (che il 3 agosto presenta il suo libro Borgo Sud), il giornalista Domenico Iannacone con un incontro giovedi’ 5 agosto, l’attrice Jasmine Trinca (sabato 7 agosto) per le presentazione del libro a lei dedicato, e (sempre il 7 agosto) l’attrice Alba Rohrwacher. Mercoledi’ 4 agosto per il concorso lungometraggi sara’ proiettato “Fortuna”, ultimo film di Libero De Rienzo (previsto anche un incontro con il regista Nicolangelo Gelormini). Nella giornata conclusiva, domenica 8, oltre alle premiazioni dei concorsi ci sara’ anche un incontro con lo scrittore Antonio Pascale. Da segnalare infine anche il live della cantautrice Liana Marino (sabato 7) dedicato al rapporto tra Lucio Dalla e il cinema.