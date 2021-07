Torna dopo una edizione svolta in streaming, quella dello scorso anno a causa del covid, il festival “Nuvole, chitarre e note”, iniziativa dedicata alla memoria di Danilo Ciolli, studente molisano morto nel terremoto del 2009 a L’Aquila. Nel paese del giovane, Carovilli, il prossimo 7 agosto si terra’ la 13 edizione dell’evento. L’ospite di quest’anno sara’ Riccardo Sinigallia con il suo “A cuor leggero 2021”. L’edizione si svolgera’, secondo le disposizioni governative, a numero chiuso ed esclusivamente con posti a sedere alla stazione ferroviaria di Carovilli e non in piazza Municipio, come avvenuto nelle edizioni passate.