Week end all’insegna del gran caldo in molte citta’ italiane: sono 6 quelle contrassegnate per la giornata di oggi dal bollino rosso secondo il bollettino del ministero della Salute che monitora 27 centri urbani. Anche domani, sabato 31 agosto, le stesse sei citta’ avranno il bollino rosso (sono Campobasso, Frosinone, Palermo, Perugia, Pescara, Trieste). Le citta’ ‘roventi’ salgono invece a 8 per la giornata di domenica 1 agosto: alla lista si aggiungono infatti Bari e Catania. Oggi e domani 7 citta’ sono arancioni (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Rieti, Roma, Viterbo). Una citta’, Ancona, sara’ bollino arancione domenica.