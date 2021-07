Sono circa sei gli incendi che in queste ore stanno tenendo impegnate le squadre dei vigili del fuoco del territorio, soprattutto nella provincia di Isernia. I roghi interessano la zona di Ceppagna, frazione di Venafro, Monteroduni, Longano, Frosolone, Sant’Elena Sannita. In questo momento risulta critica la situazione legata al Comune di Monteroduni dove l’incendio è in prossimità della statale 85 verafrana.

In azione anche due Canadair. Seguono aggiornamenti