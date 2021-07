Anche dal Molise solidarietà al sindaco di Pesaro e presidente Ali Autonomie, Matteo Ricci, per la manifestazione no-vax di ieri sera sotto l’abitazione del primo cittadino. “Inaudito e intollerabile quanto accaduto – afferma Luigi Valente, presidente Ali Molise -, le istituzioni ed i politici devono dare una risposta corale e compatta, prendendo le distanze da questi comportamenti e non incoraggiandoli o addirittura fomentandoli.

Questa non è libertà ma una pericolosa deriva. Noi amministratori di Ali Molise e tanti sindaci e sindache molisani – prosegue Valente, che è primo cittadino di Vinchiaturo -, siamo tutte e tutti con Matteo Ricci. Non può, non deve accadere tutto ciò; vaccinarsi è un dovere civile e morale, oltre che un atto di responsabilità e solidarietà”.