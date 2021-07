Ritorna come ogni anno sabato 31 luglio e domenica 1 agosto 2021 la “Piazzetta dei Ricordi”, mercatino delle pulci, dell’usato, dell’antiquariato e dell’artigianato. Oltre ai soliti oggetti da collezione, antichità e altre particolarità vintage, sui banchi si potranno trovare anche quadri, cornici, fumetti e libri, e come novità di quest’anno il “Mercatino dei Bambini”.

L’evento è alla sua decima edizione, e si avvia a diventare una tappa fissa dei collezionisti e appassionati molisani e non. I banchi saranno aperti il pomeriggio di sabato 31 luglio e tutta la giornata del 1 agosto in Piazza Municipio, nel cuore del centro storico di Frosolone e con lo sfondo della maestosa chiesa di S. Maria Assunta. Un’occasione da non perdere!!