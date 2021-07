I furti sarebbero cominciati lo scorso 3 luglio mentre addirittura, due anziani del posto, erano intenti a guardare la tv tranquillamente nella prima serata.

A loro sono stati portati via oggetti in oro e soldi. I furti sono poi continuati ogni 5-6 giorni e sono state colpite numerose abitazioni e sempre con le stesse modalità. Orario prescelto intorno alle ore 22 sempre con le persone in casa. L’ultimo episodio nella serata di ieri, in questo caso però i ladri sono stati scoperti dai proprietari della villetta e sono scappati.

Le Forze dell’Ordine e i Carabinieri della locale stazione di Forli Del Sannio hanno implementato i servizi sul territorio, elemento molto apprezzato dalla cittadinanza locale, che li vede presenti ed attivi a qualsiasi ora. Purtroppo però i furti continuano ancora e senza sosta. La popolazione è molto spaventata e preoccupata.

Di questa mattina l’appello a mantenere la calma, da parte del sindaco di Forli del Sannio, Roberto Calabrese.