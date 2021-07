Una settimana alla chiusura dei termini per iscriversi ai campionati di Eccellenza e Promozione. Le società del calcio molisano, sono al lavoro per definire gli organici e garantire la continuità dell’attività sportiva. La domanda ricorrente tra le società è relativa al protocollo da adottare per la nuova stagione. In Eccellenza, il problema si pone senz’altro in tono minore, considerato che il campionato è stato rilevato dal CONI di interesse nazionale, dallo scorso mese di marzo. Il protocollo c’è e anche in caso di nuove limitazioni dovute alla pandemia, il massimo campionato proseguirà. Al contrario ci sono alcune nubi dal campionato di Promozione a scendere. La Figc e la Lnd sono chiamate a fare chiarezza, di concerto con il Governo, su quale dovrà essere la strada da seguire. Va assolutamente scongiurato un nuovo stop e per evitare questa eventualità servono delle regole precise, chiare, magari anche stringenti ma al contempo pronte a garantire la prosecuzione delle attività. In tale ottica sono attese delle novità, siamo certi che le società aventi diritto presenteranno regolare domanda d’iscrizione. Importante che si faccia chiarezza sin da subito per evitare l’epilogo dello scorso campionato.

Detto questo, le società di Eccellenza sono all’opera per allestire gli organici. A Termoli, il nuovo gruppo dirigenziale capeggiato dal presidente Montaquila, ha in animo di riportare la squadra giallorossa in serie D. Il primo tassello è stato il direttore generale Clemente Santonastaso, con esperienze nel calcio giovanile della Casertana e nel Gladiator. A seguire la scelta del nuovo allenatore: Raffaele Esposito. Tecnico giovane con un’ottima esperienza in piazze come Arezzo, da vice allenatore, Potenza e Caserta. Un lungo passato anche nel mondo del calcio giocato con le maglie di Trapani, Padova, Catania, Martina Franca e Juve Stabia. Una scelta che lascia intendere le intenzioni velleitarie del patron dell’Aurora Alto Casertano, pronto a concedere il bis nel centro adriatico.