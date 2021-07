La prima uscita stagionale, se così possiamo chiamarla, di Mario Gesuè e del suo entourage ha di fatto tracciato le linee guida da seguire. Un Campobasso improntato ad una crescita societaria, con l’inserimento di nuove figure all’interno delle quote sociali, e ad un consolidamento sul campo che parte dal lavoro pregresso di due stagioni. Dal punto di vista societario è stato ufficializzato l’ingresso dell’imprenditore francese Julien Giuge, già presente a Campobasso nel corso dell’ultima giornata di campionato, e dal punto di vista tecnico si è scelta la linea della continuità. Una prosecuzione del lavoro di Cudini, figura alla quale la società, insieme al ds De Angelis ha affidato la costruzione dell’organico per il ritorno tra i pro. Si è scelto di puntare sul blocco che ha portato i rossoblu in serie C, giocatori giovani in cui la società crede fermamente. Un gruppo forte e consolidato che ha perso solo qualche pedina rispetto alla cavalcata trionfale dello scorso campionato. In buona sostanza l’attacco è il reparto da rinfoltire dopo i mancati accordi con Esposito e Cogliati. Alla conferma di Rossetti, si sono aggiunti Liguori e Di Francesco esterni offensivi. Le mire della società sono rivolte ad una prima punta e ad un altro esterno, considerato il tridente schierato da Cudini, almeno cinque elementi sono necessari per fronteggiare il nuovo campionato. Soprattutto le ali offensive, che svolgono la doppia fase con corsa e qualità, sono state spesso richiamate in panchina per evidente stanchezza a gara in corso, dal tecnico marchigiano. L’intenzione è quella di chiudere per almeno un attaccante entro domenica, giorno dell’amichevole contro i lupi dell’Avellino. A seguire si valuteranno tutte le opportunità di mercato, da occupare la casella del terzo portiere, un altro difensore centrale e, come detto prima, un attaccante. Queste le strategie di mercato per una rosa già definita all’80%.

Detto dell’amichevole contro l’Avellino, seguirà quella in programma contro la Juve Stabia giovedì prossimo, una scelta non casuale contro due squadre di Lega Pro e che disputeranno lo stesso raggruppamento del Campobasso. Una valutazione dell’organico contro due avversari quotati, l’Avellino ha tutte le intenzioni di cercare il salto in serie B dopo la semifinale play off persa contro il Padova, la Juve Stabia è reduce da una grandissima stagione, quinto posto finale e sconfitta, al secondo turno play off, dal Palermo. Insomma due avversari davvero probanti per iniziare a tastare da vicino il livello del campionato di terza serie. Il Campobasso è al lavoro una settimana con la ferma volontà di sorprendere tutti e cercare la salvezza senza patemi d’animo. La prima gara ufficiale è slittata di una settimana rispetto alla tabella iniziale, l’esordio in Coppa Italia ci sarà il 21 agosto e non più il 15, l’avvio del campionato resta fissato al 29 agosto. Un leggero rinvio che permetterà al Campobasso di effettuare test importanti per il rodaggio, a partire da domenica a Selvapiana, quando alle 16.30 si giocherà contro l’Avellino.