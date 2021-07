Prosegue a ritmo spedito la sesta edizione del torneo di calcio a 5 “Coste del lago” di Limosano. Le 10 squadre partecipanti hanno terminato i gironi eliminatori. Con le sfide giocate ieri sera si è chiusa definitivamente la prima fase. Da questa sera il via ai quarti di finale per le squadre che si stanno sfidando, sul campo sintetico del comune alle porte di Campobasso, in uno dei tornei maggiormente ambiti e conosciuti nella nostra regione. Nel girone A qualificate in ordine di classifica: U Muline e Tricks, Ciko Team, Offline e Bio Aef, mentre nel girone B hanno ottenuto il pass per i quarti di finale: Pasticceria Ambrosia Montagano, Gymnasium, Toma Toma e Carrelli Caffè. Il programma vede questa sera due gare dei quarti, Ciko Team contro Toma Toma alle 20.45 e a seguire Montagano contro Bio Aef. Domani la seconda giornata dei quarti U Muline contro Carrelli Caffè, poi, alle 21.45, Gymansium contro Offline. Le semifinali sono previste lunedì 2 agosto, con la finalissima che si giocherà mercoledì 4. Questa la strada per arrivare all’ultimo atto della manifestazione, un torneo che rispecchia al cento per cento i valori di sportività e goliardia.

Ricordiamo che il torneo di calcio a 5 “Coste del lago” è anche il primo passo della neonata associazione “Limosano Unlimited”, nata dalla voglia di organizzare eventi e manifestazioni sportive e non, per far crescere il paese a partire dallo sport e creare eventi che possano fungere da stimolo per Limosano e i paesi limitrofi. L’associazione ha in animo anche di far ripartire la squadra di calcio, da valutare se in prima o seconda categoria. Appuntamento a Limosano per le serate conclusive della sesta edizione del torneo Coste del Lago, attese gare spettacolari con gli esiti da decidere, in caso di parità, ai tempi supplementari e ai calci di rigore.