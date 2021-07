Una giornata storica. E’ stata definita così, con sentimento unanime, la prima presentazione dei dati rilevati dal Registro tumori, uno strumento che per anni è stato invocato tanto dalla comunità medico – scientifica quanto dai cittadini. Istituito con legge regionale nel 2017 il Registro dei tumori assolve al compito di raccolta e analisi dei dati relativi alle patologie oncologiche al fine di individuarne la prevalenza e l’incidenza sul territorio e favorire lo studio delle diverse manifestazioni tumorali in ambito territoriale. I dati raccolti si riferiscono ad un primo quadriennio, 2010 – 2013, e forniscono delle indicazioni importanti. Innanzitutto sul tasso di malattia che in Molise è inferiore del 2% rispetto alla media nazionale. Il dato regionale relativo alla popolazione a rischio è del 26% rispetto al 28 % che è invece il dato che riguarda l’intero Paese. Le patologie più frequenti, e nell’ordine più diffuse, sono quelle del tumore al colon retto, alla mammella, alla prostata, al polmone e alla vescica. Ad ammalarsi di più sono gli anziani con un picco per la fascia dei settantenni. Si ammalano più gli uomini che le donne e, rispetto al territorio regionale, l’area a meno rischio è quella dell’alto e medio Sannio mentre il dato più alto è quello di Campobasso e del suo hinterland.

A guidare il team che gestisce il Registro Tumori è l’oncologo Francesco Angelo Carrozza.

Alla presentazione dei dati presenti anche il DG dell’Asrem, Oreste Florenzano, il consigliere regionale con delega alla digitalizzazione, Andrea Di Lucente e il responsabile della piattaforma digitale, Ivan Rashid.

Soddisfazione quella espressa dal Presidente della Regione, Toma, che rileva l’importanza del Registro tumori soprattutto in termini di prevenzione. Conoscere significa prevenire: questo il concetto.

Da parte di tutti è stato sottolineato come quello odierno non sia un punto di arrivo ma di partenza. Al momento l’equipe del registro tumori sta lavorando alla raccolta e alla analisi dei dati 2014/2017.